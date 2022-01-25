У Чернігові визначили умови, за яких школи підуть на дистанційне навчання. Якщо у класі через захворюваність відсутні 30% дітей, клас може піти на дистанційне навчання. Якщо в учнів 5-11 класів відсутні до 50% дітей на дистанційне може піти паралель або увесь навчальний заклад. Відповідне рішення ухвалюватимуть керівники окремих навчальних закладів в залежності від епідеміологічної ситуації.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомив начальник управління освіти міськради Василь Білогура, станом на сьогодні на коронавірус захворіли 53 дитини, 24 січня було 40 хворих. У школах збільшилась динаміка захворювань на коронавірус, ГРВІ та грип. В середньому показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 32,4%.

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