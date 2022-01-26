Як вчитимуться у рівненських вишах у "червоній" зоні

Національний університет "Острозька академія" з 31 січня переходить на дистанційну форму навчання. Про це Суспільному повідомив ректор університету, Герой України Ігор Пасічник. При цьому додав, що і викладачі, і студенти воліли б працювати в очному режимі й навіть навів приклад третьокурсників, які для цього зробили стовідсоткове щеплення.

Суспільне з'ясовувало, як навчатимуться й інші університети області.

Острозька академія

Запровадити дистанційне навчання в Острозькій академії змушені через перехід Рівненщини у "червону" зону з 27 січня. Онлайн-навчання для студентів академії, попередньо, триватиме до 14 лютого.

"Як психолог стверджую, що онлайн – це є найбільш негативна форма навчання, яка не дає розвитку для особистості. Але ж вимушено мусили перейти на онлайн навчання. Хоча цього року ми намагалися якнайбільше офлайн навчання реалізувати, стовідсоткове щеплення викладачів нам давало право це проводити. Але, дивлячись на те, як зараз швидко йде вгору захворюваність на коронавірус, на початку лютого робимо онлайн навчання", – сказав ректор Острозької академії Ігор Пасічник.

РДГУ

Щодо інших двох державних вишів Рівненщини, то речник Рівненського державного гуманітарного університету Микола Пікула повідомив, що поки студенти на канікулах, а з формою навчання мають визначитися найближчими днями.

НУВГП

В Національному університеті водного господарства та природокористування з 31 січня в студентів усіх курсів почнеться практика, яка триватиме чотири тижні. Зі слів речника НУВГП Віталія Прокопця, для студентів, які будуть проходити її в університеті, практика буде дистанційною або змішаною, враховуючи потребу попрацювати з приладами чи устаткуванням. Щодо практики на виробництві, то форму її проходження визначатимуть безпосередньо на підприємствах.

Що відомо

З 27 січня Рівненська область переходить до “червоної” зони епіднебезпеки. Таке рішення 25 січня прийняли на позачерговому засідання Державної комісії ТЕБ і НС.

Раніше Суспільне повідомляло: станом на 21 січня в області 36 шкіл працювали дистанційно, а 16 призупинили навчання. А із 24 січня у Рівному на дистанційну форму навчання перевели десять закладів.

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