До України пливе понад 10 кораблів з вугіллям — Шмигаль

Для України зарезервовано або вже пливуть понад 10 кораблів з вугіллям. Окрім того, з початку року збільшився видобуток на державних шахтах.

"Опалювальний сезон в Україні в умовах світової енергетичної кризи проходить стабільно. Запаси вугілля в Україні зросли вже до понад 800 тисяч тонн. Від початку цього року державні шахти видобули на 17% вугілля більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ще понад 10 кораблів із вугіллям зарезервовано або вже пливе в Україну, щоб ситуація так само залишалася під повним контролем", — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що у підземних газових сховищах близько 11,5 млрд кубів блакитного палива.

"Разом із власним видобутком цього буде достатньо, аби так само впевнено завершити опалювальний сезон", — наголосив голова уряду.

Що відомо

Апарат Ради національної безпеки та оборони отримав доручення проконтролювати процес закупівлі вугілля для теплоелектростанцій.

Опалювальний сезон 2021-2022 Україна почала на тлі світової енергетичної кризи, нестачі вугілля та підвищення цін на енергоносії. Газ у світі здорожчав у понад десять разів, вугілля — в чотири.

Президент Володимир Зеленський запевнив у стабільності проходження нинішнього опалювального сезону в Україні та відсутності масових відключень тепла і світла. Водночас він не виключив часткових випадків відключень на місцях.

17 грудня прем'єр-міністр заявив, що чотири теплові електростанції, зокрема Луганська ТЕС, переходять на природний газ у зв’язку з нестачею вугілля.

Станом на 28 грудня 2021 року запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) становлять 567,5 тис. тонн, що на 26,4% більше порівняно із запасами на 21 грудня.

29 грудня до України прибуло ще одне судно із 88 тис. тонн вугілля для ПАТ "Центренерго". На січень 2022 року заплановано прибуття ще двох суден з вугіллям з Австралії. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня. Загальний обсяг очікуваних партій становить 150 тис. тонн вугілля для потреб генерації ПАТ "Центренерго".

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