До України пливе понад 10 кораблів з вугіллям — Шмигаль

Для України зарезервовано або вже пливуть понад 10 кораблів з вугіллям. Окрім того, з початку року збільшився видобуток на державних шахтах.
"Опалювальний сезон в Україні в умовах світової енергетичної кризи проходить стабільно. Запаси вугілля в Україні зросли вже до понад 800 тисяч тонн. Від початку цього року державні шахти видобули на 17% вугілля більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ще понад 10 кораблів із вугіллям зарезервовано або вже пливе в Україну, щоб ситуація так само залишалася під повним контролем", — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що у підземних газових сховищах близько 11,5 млрд кубів блакитного палива.
"Разом із власним видобутком цього буде достатньо, аби так само впевнено завершити опалювальний сезон", — наголосив голова уряду.
Що відомо
- Апарат Ради національної безпеки та оборони отримав доручення проконтролювати процес закупівлі вугілля для теплоелектростанцій.
- Опалювальний сезон 2021-2022 Україна почала на тлі світової енергетичної кризи, нестачі вугілля та підвищення цін на енергоносії. Газ у світі здорожчав у понад десять разів, вугілля — в чотири.
- Президент Володимир Зеленський запевнив у стабільності проходження нинішнього опалювального сезону в Україні та відсутності масових відключень тепла і світла. Водночас він не виключив часткових випадків відключень на місцях.
- 17 грудня прем'єр-міністр заявив, що чотири теплові електростанції, зокрема Луганська ТЕС, переходять на природний газ у зв’язку з нестачею вугілля.
- Станом на 28 грудня 2021 року запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) становлять 567,5 тис. тонн, що на 26,4% більше порівняно із запасами на 21 грудня.
- 29 грудня до України прибуло ще одне судно із 88 тис. тонн вугілля для ПАТ "Центренерго". На січень 2022 року заплановано прибуття ще двох суден з вугіллям з Австралії. Орієнтовні дати заходу в порт 15-17 та 28-29 січня. Загальний обсяг очікуваних партій становить 150 тис. тонн вугілля для потреб генерації ПАТ "Центренерго".
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також: Порошенко, Медведчук і вугілля. Як закуповували антрацит та у чому звинувачують п'ятого президента
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!