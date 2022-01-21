У пункті вакцинації на Одеському залізничному вокзалі можна зробити бустерну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби. За тиждень третє щеплення там отримали 12 людей. Про це кореспондентам Суспільного розповіла лікарка-терапевтка Одеської залізничної поліклініки Наталя Романченко.

Робити щеплення бустерною дозою на залізничному вокзалі розпочали від 14 січня. У будні дні пункт вакцинації відривається о 09:00. Там працюють троє медиків: лікар-терапевт та дві медичні сестри.

"Мені 84, втім я себе почуваю, ніби мені 18 років. Я вважаю, що кожен громадянин, який себе поважає, повинен у цьому випадку використовувати латинське прислів’я – "ornum est urnum" – порядок є порядок. І я не розумію, чому більшість людей не вважають за доцільне використовувати те, що пропонують лікарі", – сказав Іван Лук’янчук, який прийшов отримати бустерну дозу.

Суспільне Одеса Іван Лук'янчук

"Я дізнався, що тут є пункт вакцинації, мені просто було зручно саме сюди зайти та отримати бустерну дозу. Який сенс було робити дві дози, якщо не ходити на бустерну, щоб не продовжити даний ефект?! Перші дві дози я переніс чудово", – розповів Ярослав Колинський, який отримав третє щеплення.

Суспільне Одеса Ярослав Колинський

За словами лікарки Наталі Романченко, за день до пункту вакцинації на третю дозу можуть прийти 3-4 людини.

"Ті люди, які вакцинувались раніше, вони розуміють, що через пів року знижується рівень антитіл тому, якщо вони зробили перші два щеплення, то треба продовжувати. Багато співробітників, які були вакциновані влітку, також вже отримують третю дозу".

Суспільне Одеса

"Бустерну дозу рекомендовано робити Pfizer, або Moderna. У нашому пункті вакцинації є поки тільки Pfizer та CoronaVac. Тому поки третє щеплення робимо тільки Pfizer, який рекомендований МОЗ", – розповіла медсестра Тетяна Гудима.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Вакцинуватися проти коронавірусної хвороби на Одеському вокзалі може кожен охочий. Пункт вакцинації працює у будні дні з 09:00 до 15:00.

Вчора у пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили про те, що бустерну дозу вводять на 18 залізничних вокзалах українських міст. Зокрема, третє щеплення можна зробити на вокзалі Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Полтави, Рівного, Хмельницького, Кривого Рогу, Коростеня, Кам’янського, Конотопу, Коломиї, Ковеля та Шепетівки.

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