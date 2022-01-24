Вчителька Одеської початкової школи №95, яка била учня на уроці, звільнилася з роботи. Про це повідомила керівниця департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Відео з моментом побиття опублікували 21 січня. За словами чиновниці, школа подала заяви до департаменту освіти, поліції та служби у справах дітей. Вчителька звільнилася одразу, але справу однак розглядатимуть.

"Дуже добре, що діти, які це зняли, звернулися до іншого працівника освіти, до соціального педагога, яка розповіла директорові", зазначила Буйневич.

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