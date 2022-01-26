На Тернопільщині посилюють карантинні обмеження

Посилені карантинні обмеження діють від сьогодні в Тернопільській громаді. Зокрема, заклади громадського харчування мають працювати до 22 години, а учні 5-11 класів деяких шкіл перейшли на дистанційне навчання.

Як розповіла заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум, на дистанційному навчанні перебувають учні 5-11 класів у 16 школах міста. Загалом у громаді 44 школи. На COVID-19, за словами Ірини Сум, хворіє 83 вчителі та 100 учнів. Також через захворюваність на коронавірус закрили 6 груп у дитсадках міста.

Нагадаємо, посилити карантин вирішили на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом 24 січня. Також тоді заборонили проведення масових заходів, роботу дитячих ігрових кімнат і обмежили доступ тернополян до відділів міськради.

Скільки шкіл області загалом перейшли на дистанційне навчання, в обласному управлінні освіти скажуть після 16 години, – каже начальниця управління Ольга Хома. За її словами, інформацію оновлюють щогодини.

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