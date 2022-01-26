У громаді на Тернопільщині школи переходять на дистанційне навчання

У Лановецькій громаді всі заклади середньої освіти переходять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Поцелуєв.

Заступник головного лікаря КНП "Лановецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Василь Дяченко каже, що ситуація із захворюваністю різко погіршилася, більше 50% від кількості осіб, які щодня проходять тестування, виявляються хворими. Відтак, на стаціонарному лікуванні перебувають 30 осіб, серед яких і одна дитина, 10 людей постійно перебувають під кисневими концентраторами, 4 – в реанімації.

Начальниця відділу освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики міської ради Оксана Ходанович каже, що станом на 25 січня 19 класів перевели на дистанційне навчання, а 468 дітей (25% від загальної кількості) перебувають на самоізоляції. У 30 учнів та 10 педагогів підтверджено коронавірусну хворобу.

Під час засідання комісії вирішили організувати дистанційне навчання у всіх закладах загальної середньої освіти Лановецької громади до 04 лютого 2022 року.

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