У рамках програми "єПідтримка" вакциновані українці віком від 60 років можуть придбати ліки. Як це реалізується у Херсоні, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Пенсіонерка Валентина Киян говорить, вирішила витратити гроші на власне здоров'я. Купити ліки та розрахуватися тисячею, отриманою за вакцинацію, можна в інтернет - аптеці чи у звичайній.

Як правильно провести цю процедуру пояснюють своїм читачам працівники обласної бібліотеки імені Гончара.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

За словами Валентини Киян, тут вона вакцинувалася двічі і отримала сертифікат.

"Прийшла, почувши на телебаченні і радіо, що можна витратити цю тисячу на аптеку. Я вирішила її на ліки витратити. Нікуди не виходжу, тим паче зараз таке становище, епідемія. Я не ризикую у своєму віці, тому що мені вже 68 років", - каже пенсіонерка.

У бібліотеці продовжує працювати пункт офлайн - підтримки "Дії". Із сертифікатами всі розібралися. Зараз більшість звернень надходить від пенсіонерів про отримання тисячі за вакцинацію, яка називається "єПідтримка", - говорить завідувачка відділу електронної бібліотеки Оксана Золотухіна.

"Ми допомагаємо, в кого ще не підтягнуті сертифікати в "Дію", їх підтягнути. Допомагаємо розібратися з оформленням віртуальної картки наших українських банків. Бо є відмінності – Приват, Моно, в кого що є. Різні нюанси. І після того замовляємо оцю тисячу. Люди її отримують. І далі роз’яснюємо, як її можна витратити", - розказує завідувачка відділу бібліотеки.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

З 24 січня, розраховуючись карткою, ліки можна замовити додому. Деякі мережі аптек доставляють їх безплатно. Для того, щоб розрахуватись, потрібен смартфон з додатком Google Pay. Не у всіх гаджетах є цей застосунок, тому потрібна додаткова інформаційна підтримка, говорить Оксана Золотухіна.

"Хто, наприклад, з пенсіонерів користується смартфоном давно, їм це зручно. Комунальні сплачують і картками вже вміють розраховуватися. Тим ми просто пояснюємо і їм все зрозуміло. Якщо людина використовує смартфон тільки для дзвінків рідним та близьким, для них це взагалі просто жах", - розповідає жінка.

З кнопковим телефоном провести процедуру не вийде, можливо алгоритми будуть розроблені протягом року, говорить Оксана Золотухіна.

У бібліотеці радять оформлювати замовлення через портал Ліки 24. Валентина Киян змогла зробити своє замовлення з безкоштовною доставкою додому. Пункти офлайн - підтримки "Дії" працюють на третьому і другому поверхах бібліотеки.

Херсонка Тетяна Краснолуцька також оформлює "єПідтримку", говорить, що хоче освоїти "єПідтримку" в "Дії" і потім залучити ці кошти для того, щоб отримати ліки – купити в аптеці, оскільки вони зараз дуже дорогі.

Наталія Спірідонова працює в пункті офлайн - підтримки "Дії". Жінка каже, що складність у тому, що люди не розуміють, що потрібно робити в цьому випадку.

"Потрібно йти до банку звертатися чи можна самому оформити цю послугу. І, дійсно, ми інструктуємо. Це не складно", - каже Наталія.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Прийшовши до аптеки, вакциновані херсонці старше 60 років можуть придбати товари на місці, але не всі, говорить завідувачка аптеки №111 Юлія Гайтовська.

"Пенсіонери або люди віком старше 60 років можуть спокійно приходити в аптеку і мають можливість отримати препарати за цю тисячу, яка видається їм за вакцинування. Вони можуть отримати ліки. Не можуть отримувати біологічно активні добавки. Не можуть вони також купувати тонометри, різні апарати. На цей момент такої послуги немає", - говорить завідувачка аптеки.

Перші звернення вже були, пройшли успішно, продовжує Юлія Гайтовська. Віртуальною карткою покупці змогли скористатися, як звичайною.

Що відомо:

З 24 січня вакциновані люди від 60 років можуть використати кошти програми “єПідтримка” на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього, зазначив глава уряду.

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