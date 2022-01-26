Понад кілограм амфетаміну та канабісу: на Вінниччині затримали наркоторгівця

Поліцейські вилучили понад кілограм амфетаміну та канабісу на суму понад 150 тисяч гривень. Психотропні та наркотичні речовини вилучили в будинку 47-річного жителя Гніванської територіальної громади. Чоловік був раніше судимий за майнові злочини.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції області.

Під час обшуку в будинку чоловіка слідчі вилучили пластикові ємності з амфетаміном вагою близько півкілограма, згортки з розфасованим психотропом, підготовлені для продажу, електронні ваги, банківські картки та понад півкілограма канабісу, зазначив керівник Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Сергій Предоляк.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Вилучені речовини направлені на експертизу. Поліцією відкрито кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі дії.

Остаточна кваліфікація діям чоловіка буде надана після проведення експертиз. За вчинення такого злочину законодавством передбачена відповідальність – до 8 років позбавлення волі.

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