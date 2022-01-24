24 січня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у стрілянині в нічному розважальному закладі "Аура". 24-річний хлопець перебуватиме під вартою 60 днів.

Таке рішення ухвалив суддя Юрій Ковбаса.

За словами адвоката підозрюваного Володимира Саушкіна, з рішенням суду вони не згодні, тому будуть подавати апеляцію

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