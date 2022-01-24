24 січня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у стрілянині в нічному розважальному закладі "Аура". 24-річний хлопець перебуватиме під вартою 60 днів.
Таке рішення ухвалив суддя Юрій Ковбаса.
За словами адвоката підозрюваного Володимира Саушкіна, з рішенням суду вони не згодні, тому будуть подавати апеляцію
Що відомо
- 22 січня, в нічному розважальному закладі "Аура", між двома компаніями виникла бійка, один з її учасників здійснив кілька пострілів у бік суперників.
- Затримали стрілка працівники КОРДу, у якого вилучили вогнепальну зброю.
- У результаті події травмувались дві людини. Їм надали медичну допомогу та відпустили додому.