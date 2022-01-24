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Стрілянина у нічному розважальному закладі: підозрюваному обрали запобіжний захід
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Стрілянина у нічному розважальному закладі: підозрюваному обрали запобіжний захід

Віталій Бондарєв
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Стрілянина у нічному розважальному закладі: підозрюваному обрали запобіжний захід Фото: Суспільне Вінниця

24 січня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у стрілянині в нічному розважальному закладі "Аура". 24-річний хлопець перебуватиме під вартою 60 днів.

Таке рішення ухвалив суддя Юрій Ковбаса.

За словами адвоката підозрюваного Володимира Саушкіна, з рішенням суду вони не згодні, тому будуть подавати апеляцію

Що відомо

  • 22 січня, в нічному розважальному закладі "Аура", між двома компаніями виникла бійка, один з її учасників здійснив кілька пострілів у бік суперників.
  • Затримали стрілка працівники КОРДу, у якого вилучили вогнепальну зброю.
  • У результаті події травмувались дві людини. Їм надали медичну допомогу та відпустили додому.
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