На Вінниччині працівники міграційної служби 25 січня виявили двох громадян Азербайджану, які порушили правила перебування на території країни. Про це повідомляють у пресслужбі Міграційної служби у Вінницькій області.

Вінницький міський суд зобовʼязав помістити іноземців 26 січня до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Там мають ідентифікувати особи чоловіків та встановити належність до громадянства інших держав.

У подальшому іноземців примусово повернуть до країни походження.

Читайте також