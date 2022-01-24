На Вінниччині чоловік облаштував майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Про це йдеться на сайті ГУНП області.
Фото: ГУНП області
У будинку 43-річного чоловік облаштував підпільну майстерню з виготовлення зброї на вогнепальну. Зі старої та небойової зброї зловмисник власноруч виготовляв вогнепальну.
Під час проведення обшуку у підозрюваного поліцейські вилучили обладнання, на якому він переробляв зброю у бойову, пістолети та набої.
Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до 7 років позбавлення волі.
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