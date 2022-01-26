Жителі Тернопільщини долучаються до всесвітньої "Молитви за мир". Про це розповів керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин.

За його словами, зокрема, богослужіння зараз відбуваються в Зарваниці та Тернопільській катедрі. Молитва відбувається у форматі телемарафону з 9 до 21 години.

Молилася за Мир в Україні й Лілія Дільна. Жінка каже, приїхала з села Лучка, що біля Тернополя:

"Чоловік чекає, ми маємо багато справ, але я знала, що маю забігти сьогодні і помолитися за нашу країну, за мир, за спокій, щоб Господь Бог нас уберіг".

Молитва відбувається у форматі телемарафону з 9 до 21 години

Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк розповів, на Тернопільщині спільну молитву проводять 8 рік поспіль.

Нагадаємо, проголосив 26 січня Днем молитви за мир в Україні та в усьому світі папа Франциск.

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