Жителі Тернопільщини долучаються до всесвітньої "Молитви за мир". Про це розповів керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин.
За його словами, зокрема, богослужіння зараз відбуваються в Зарваниці та Тернопільській катедрі. Молитва відбувається у форматі телемарафону з 9 до 21 години.
Молилася за Мир в Україні й Лілія Дільна. Жінка каже, приїхала з села Лучка, що біля Тернополя:
"Чоловік чекає, ми маємо багато справ, але я знала, що маю забігти сьогодні і помолитися за нашу країну, за мир, за спокій, щоб Господь Бог нас уберіг".
Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк розповів, на Тернопільщині спільну молитву проводять 8 рік поспіль.
Нагадаємо, проголосив 26 січня Днем молитви за мир в Україні та в усьому світі папа Франциск.
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