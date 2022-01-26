Львівські нейрохірурги видалили 12-річному хлопчику пухлину головного мозку

Львівські нейрохірурги видалили дитині пухлину головного мозку розміром майже в 5 сантиметрів. Новоутворення виявилось доброякісним. Про це повідомили на Facebook-сторінці Першого ТМО Львова.

Як повідомили у лікарні, спершу хлопчик почав скаржитися на головний біль. Невдовзі з'явилось запаморочення, нудота, похитування при ходьбі, порушення координації та дрібної моторики:

"Обстеження показало: у голові дитини — пухлина, яка і є причиною погіршення стану. Новоутвір розташований у небезпечній ділянці головного мозку – мозочку. Пухлина стискає судини та структури мозку. Це загрожувало щонайменше порушенням зору, координації та тонкої моторики".

1 ТМО Львова 12-річний Дмитро на огляді в лікаря

12-річного Дмитрика терміново направили на операцію. Під час втручання нейрохірурги провели діагностику пухлини за допомогою спеціального апарату. Вони встановили, як глибоко розташована пухлина та її межі. Після цього новоутворення розміром майже 5 сантиметрів видалили.

Операція минула успішно. Лікарі встановили, пухлина — доброякісна. Тож подальшого лікування — хіміо- та променевої терапії хлопчик не потребує. Дитину вже виписали з лікарні. Головний біль та запаморочення тепер його не турбують.

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