У Києві затримали чоловіка, який погрожував вбивством співачці Златі Огневич

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який переслідував співачку й колишню депутатку Верховної ради Злату Огневич та погрожував їй вбивством.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Поліцейські встановили особу порушника, який тривалий час переслідував і висловлював погрози фізичної розправи потерпілій, та затримали його. За скоєне йому загрожує до двох років обмеження волі", — йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, 24 січня співачка звернулась до Печерського управління поліції із заявою про те, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством. Після цього співробітники поліції внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу, й розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій.

"Ми встановили, що до злочину причетний уродженець Черкаської області, 1981 року народження. Чоловік протягом тривалого часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та надсилав повідомлення в різні соціальні мережі. Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, ми затримали правопорушника за місцем мешкання у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України", — розповів начальник відділу дізнання Печерського управління поліції Василь Іванішин.

Дізнавачі за погодженням із Печерською окружною прокуратурою повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину та подали клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває.

Раніше Злата Огневич оприлюднила у своєму Instagram відеозапис, на якому чоловік за кермом автівки переслідує співачку та погрожує їй розправою. Огневич зазначила, що страждає через переслідування вже близько трьох років й неодноразово зверталася до правоохоронних органів, однак результату це не дало.

Що відомо

Злата Огневич — українська співачка та телеведуча, представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2013".

Також у 2014-2015 роках Огневич була депутаткою Верховної Ради VIII скликання від Радикальної партії.

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