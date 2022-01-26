У Києві через снігопад працювало 355 одиниць прибиральної техніки

У столиці через снігопад на дороги вивели 355 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє КП "Київавтодор".

"З вечора у столиці розпочався сніг. Протягом ночі змінювалась інтенсивність опадів. Дорожня служба столиці розпочала обробку доріг і тротуарів завчасно – до початку снігопаду. Нанесення реагентів й очистка снігу тривала протягом усієї ночі. Загалом, було залучено 355 одиниць спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

Вузькі тротуари, сходи, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту чистили 191 працівник у складі 30 бригад з ручного прибирання.

Загалом "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу і нанесення протиожеледних засобів.

Що відомо

26 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, в більшості областей невеликий сніг, лише вночі на південному сході країни без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1 тепла; в Карпатах та східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу. На дорогах місцями ожеледиця .

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу