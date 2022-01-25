У Чернігові "замінували" школу №34

У Чернігові 25 січня "замінували" школу №34, що в мікрорайоні Шерстянка. Повідомлення про закладену вибухівку за адресою, де розташований саме цей навчальний заклад, отримала поліція від СБУ. Під час перевірки ніяких вибухових пристроїв у самій школі та на території школи не виявили. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

За її словами, це вже друге повідомлення про замінування саме цієї школи за добу. Адже напередодні, 24 січня, на гарячу лінію СБУ надійшов анонімний лист про замінування всіх навчальних закладів не тільки в Чернігові, а й в низці інших міст України.

"Сьогодні в листі йшлося лише про одну адресу. Саме за нею розташована школа №34. Наразі фахівці перевірили заклад та прилеглу до нього територію на наявність вибухівки. Як і вчора (24 січня, — ред.) там нічого не виявили", — розповіла Слабеняк.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський говорив, що близько 70% повідомлень про замінювання в Україні надходять з окупованих територій або з Російської Федерації, частина – з Білорусі і одна п’ята з України.

За словами Монастирського, за останній місяць до МВС надійшло близько п'яти сотень повідомлень про замінування. Це половина від усіх подібних заяв, які надійшли до правоохоронців за весь минулий рік. Міністр зазначав, що це свідчить про те, що псевдомінування все частіше використовується, як інструмент гібридної війни.

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