Ніхто тут Росію не чекає: Атрошенко про ситуацію з можливим вторгненням

Ніхто тут Росію не чекає з "короваєм та гармошками". Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на ранковій нараді прокоментував ймовірне вторгнення російських військ на територію України.

За його словами, хоча Росія й має технічну перевагу й теоретично може захопити нашу територію, застосовуючи високоточну зброю, але ж вони не знають, що робити далі.

"Регулярні війська у нас знаходяться в бойовій готовності краще ніж 6-7 років тому. Якщо мати на меті захоплення території, то тут перевага на боці Росії: застосування високоточної зброї до об'єктів інфраструктури та інше. Що далі — ніхто тут Росію не чекає з караваєм та гармошками. Ця технічна перевага, але як застосовувати її? Людей взяти та кудись розселити на території України? Це буде сприйняття росіян як німців у 40 роках минулого сторіччя", — сказав Атрошенко.

Чи варто нагнітати ситуацію, продовжив мер, відповіді нема ні в кого.

"Реально, якщо брати співвідношення сил армій в порівняння з 2014 роком, сьогодні ситуація змінилася на користь української армії. Чи є ще якійсь серйозні стримуючі аргументи для Росії — нема".

Атрошенко також прокоментував масові замінування навчальних закладів, які мали місце напередодні одразу у декількох містах України і в Чернігові зокрема.

"Створення хаосу — це помилкова тактика Росії. Наразі згадки про Росію вже викликають тошнотворну реакцію у людей. А це не те, чого вони очікують".

Та розповів про свій "найбільш ефективний алгоритм", як діяти всім далі:

"Я пропоную найбільш ефективний алгоритм: це працювати, розвивати економіку, збільшувати податкові відрахування, за рахунок яких посилювати українську армію. Тільки українська армія є стримуючим фактором для Путіна. Інших не існує. А перейматися не треба, це абсолютно нераціональні речі. За нами колективи, за нами сімї. Ну, давайте бігати коридорами та боятися Росії. Вони саме цього домагаються. Не треба нас лякати. "Ушки на макушке" тримаємо, але працюємо спокійно", — підсумував Атрошенко.

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