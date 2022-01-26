На Миколаївщині за добу виявили 440 нових випадків COVID-19, померла одна людина

Протягом минулої доби 25 січня на території Миколаївської області зафіксували 440 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 134 випадки більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померла одна людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 227, у Первомайську — 63, в Южноукраїнську — 11, у Вознесенську — сім, в Очакові — два. На території інших громад Миколаївщини виявили 130 нових випадків захворювання. Захворіли 103 дитини до 18-ти років.

За весь період пандемії в області зафіксували 119 437 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 80 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 113 287 людей.

Протягом доби 25 січня зареєстрували один летальний випадок, викликаний перебігом COVID-19.

"У Миколаєві померла одна людина. За віком померлий належить до групи — понад 90 років", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 26 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 472 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 86 хворих. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 27,35 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1319 нових випадків коронавірусної хвороби. Смертей від наслідків захворювання на COVID-19 за добу зафіксували шість. У Херсонській області — 508 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

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