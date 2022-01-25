Коли у Черкасах запрацює квітковий ярмарок до свята 8 березня

У Черкасах на бульварі Шевченка облаштують квітковий ярмарок до Міжнародного жіночого дня. Відповідне рішення на засіданні 25 січня ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради.

Як розповіла керівниця департаменту економіки та розвитку Черкас Ірина Удод, ярмарок облаштують за зверненням комунального підприємства "Черкаські ринки".

"Ярмарок буде розташований уздовж бульвару Шевченка між вулицями Смілянська та Небесної Сотні", — пояснила Ірина Удод.

Розпочнеться ярмарок 4 березня та триватиме до 10 березня, додала посадовиця.

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