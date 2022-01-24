На Черкащині затримали імовірних серійних крадіїв

У Черкасах 22 січня працівники поліції затримали двох чоловіків, 44 та 36 років, які обкрадали будинок. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. З її слів, це сталося на вулиці Дахнівській у мікрорайоні "Лісовий".

Як розповіла речниця, правоохоронці та бійці батальйону поліції особливого призначення зупинили автомобіль Daewoo Lanos, в якому після обшуку знайшли речі, які належали власникам будинку.

Також поліцейські провели обшуки за місцем проживання затриманих. У них вилучили побутову техніку, ручні та електричні інструменти, автомобільні запчастини, будівельні матеріали, газонокосарки та інші речі, що належать потерпілим.

Чоловіки зізналися у скоєних крадіжках та повідомили, що здійснювали їх ще у селах Лозівок та Червона Слобода, поблизу Черкас.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Зараз чоловіки перебувають під вартою.

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