У Черкасах зіштовхнулися автівки: трирічна дитина отримала травми

У Черкасах на вулиці Припортова зіштовхнулися дві автівки, у результаті зіткнення травми отримали дві жінки і трирічний хлопчик. Про це Суспільному повідомила речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, виклик до медиків надійшов близько 18:00 24 січня. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Припортова, на місці аварії працювали дві бригади "екстренки".

"Працівники швидкої оглянули та надали допомогу трирічному хлопчикові. У дитини діагностували забій плеча. А також 34-річній жінці, в якої був забій гомілки", – повідомила Ірина Назарок.

Вона додала, що до лікарні доправили 71-річну жінку, у якої, за попередніми висновками медиків, закрита черепно-мозкова травма та забій плеча.

За словами речника Управління патрульної поліції Черкаської області Олексія Драгуна, зіштовхнулися автомобілі марок Chevrolet та Skoda. "Пасажирку авто Chevrolet доправили до лікарні", – додав він.

Олексій Драгун зазначив, що слідчі встановлюють обставини аварії.

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