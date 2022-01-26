У Мукачеві під час пожежі загинув чоловік

Через пожежу у житловому будинку на вулиці Північна Бічна у Мукачеві загинув чоловік, 1974 року народження. Пожежа сталася ввечері, близько 19-ї години 25 січня, — повідомили на сайті ДСНС у Закарпатській області.

У відомстві повідомили, що загорання у будинку помітили сусіди.

"Люди почули тріщання, вийшли надвір і побачили, що все помешкання охоплене полум’ям", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС на Закарпатті

О 20:52 рятувальники локалізували загорання, а о 22:50 — повністю загасили пожежу. Вогонь знищив покрівлю будинку та перекриття площею 30 кв. м.

"Пожежу гасили три одиниці техніки від 9-ї та 11-ї пожежно-рятувальної частини Мукачева. На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку. Причини та збитки від вогню встановлюють правоохоронці", — повідомили у ДСНС.

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