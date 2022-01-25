На Харківщині евакуювали школу через пожежу у роздягальні

З Козачолопанського ліцею у Харківському районі евакуювали 200 учнів та педагогів через загоряння одягу у роздягальні навчального закладу.

Рятувальників викликали працівники ліцею о 9:50, повідомив Суспільному речник обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко. О 10:05 пожежу загасили.

"Причини ще з'ясовуються, тому що роздягальня була зачинена. Горіли дитячі речі. Площа загоряння приблизно 1 кв.м., але по кількості курток ми не розбиралися, до 20, може, частково пошкоджено вогнем", — сказав Василенко.

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Речник рятувальників повідомив, що задимлення було невелике і на навчальні класи не розповсюдилось. Дітей, які залишились без речей, після події батьки забрали додому.

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