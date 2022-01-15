На вулиці Центральній у місті Перечин Ужгородського району, 15 січня близько 11-ї години, зіткнулися два легковики. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Головного управління Національної поліції на Закарпатті Тетяна Щоголєва. У автопригоді травмувалися семеро людей, — повідомили на сайті ДСНС на Закарпатті.

У повідомленні ДСНС зазначили, що зіткнулися автомобілі "Range Rover" та "BMW". Внаслідок ДТП травмувалися 7 людей. Серед них — три дитини.

На сайті Поліції Закарпатської області повідомили, що ДТП сталося на вулиці Центральній у місті Перечин. У повідомленні відомства зазначили, що у автопригоді травмувалися четверо дітей.

"За попередніми обставинами, 37-річний ужгородець, керуючи автомобілем "BMW", не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Як наслідок – автомобіль зіткнувся із зустрічним транспортним засобом "Range Rover", — йдеться у повідомленні Нацполіції на Закарпатті.

У автомобілі "BMW" перебували 25-річна жителька села Тур'я Ремети Ужгородського району та її 3-річна дитина.

За кермом "Range Rover" сиділа 34-річна ужгородка. А в салоні перебували двоє її доньок, віком 8 та 11 років, а також знайома зі своєю 10-річною донькою.

Фото: ДСНС на Закарпатті

"Рятувальники за допомогою спецінструмента вирізали з кузова авто одну з постраждалих та передали фахівцям екстреної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Фото: ДСНС на Закарпатті

На сайті закарпатських рятувальників повідомили, що травмованих госпіталізували до Ужгородської міської лікарні. Трьох дітей, віком 3, 8 та 10 років, та ще одну жінку доправили до лікарні попутним транспортом.

"Усі травмовані є мешканцями м. Ужгорода та Ужгородського району", — зазначили у відомстві.

Фото: ДСНС на Закарпатті

"Водій та пасажирка BMW перебували у вкрай важкому стані з численними політравмами. 37-річного чоловіка, вдалося витягнути із понівеченого авто, а ось 23-річну пасажирку затисло між стінками та сидіннями", — йдеться у повідомленні сторінки "103 Закарпаття" у Facebook.

Жінку доставили до Закарпатського центру нейрохірургії та неврології. Чоловіка, водія BMW, доправили до лікарні другим автомобілем "швидкої".

У повідомленні поліції області зазначили, що 11-річна дівчинка не отримала важких травм, тому її відпустили на стаціонарне лікування. Інші дві дитини, віком 3 та 8 років, перебувають у лікарні.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив на власній сторінці у Facebook, що три дитини були непристебнуті під час поїздки.

Через порушення правил дорожнього руху поліцейські відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст.286 ККУ).

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