Сьогодні, 25 січня 2022 року о 04:22 перший енергоблок Хмельницької АЕС відключили від електромережі. Про це повідомили на офіційній сторінці атомної станції.

"25 січня відбулося відключення енергоблока від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не відбулося. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні", - повідомили на сайті ХАЕС.

Додають, попередня оцінка інциденту за шкалою INES - рівень "0". "Подія є несуттєвою для безпеки".

Другий енергоблок ХАЕС працює, зазначили атомники.

Що відомо