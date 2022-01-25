Сьогодні, 25 січня 2022 року о 04:22 перший енергоблок Хмельницької АЕС відключили від електромережі. Про це повідомили на офіційній сторінці атомної станції.
"25 січня відбулося відключення енергоблока від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не відбулося. Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні", - повідомили на сайті ХАЕС.
Додають, попередня оцінка інциденту за шкалою INES Міжнародна шкала ядерних подій розроблена Міжнародним агентством з атомної енергії у 1988 році і з 1990 року використовувалася в цілях однаковості оцінки надзвичайних випадків, пов'язаних з аварійними радіаційними викидами у довкілля на атомних станціях.- рівень "0". "Подія є несуттєвою для безпеки".
Другий енергоблок ХАЕС працює, зазначили атомники.
Що відомо
- На Хмельницькій атомній електростанції 28 квітня зупинили перший енергоблок. Тимчасова зупинка реактора пов'язана з проведенням планового ремонту, який триватиме 116 діб.
- Фахівці НАЕК "Енергоатом" і чеської компанії "Skoda JS" створили робочу групу для підготовки до проєктування будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Сторони готуються підписати меморандум про співробітництво та міжурядову угоду, яка дозволить Енергоатому отримати кредит на будівництво енергоблоків від Чеського експортного банку.
- 13 лютого, на Хмельницькій АЕС о 10:01 під час проведення електричних випробувань на енергоблоці №2 відбулася аварійна зупинка реакторної установки.
- Зупинка реакторної установки та включення механізмів системи безпеки відбулися по причині знеструмлення енергоблока №2. Відмов та пошкоджень основного та допоміжного устаткування не було. Порушень меж та умов безпечної експлуатації теж не виявлено. Радіаційна обстановка на енергоблоці №2 і проммайданчику в нормі та не зазнавала змін.
- 15 лютого о 9:31, енергоблок №2 Хмельницької АЕС, після проведеного ремонту, під'єднали до Об’єднаної енергосистеми України. Підключення вдалося зробити на 21 день раніше запланованої дати.
- "Енергоатом" уклала дві угоди з Westinghouse щодо модернізації Хмельницької АЕС