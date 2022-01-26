Валюта дорожчає. Офіційний курс на 26 січня

У середу, 26 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,66 UAH/USD. Таким чином долар виріс щодо гривні на майже 30 копійок.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Одночасно з цим євро здорожчав на 24 копійки. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,66 гривні за долар;

32,3 гривні за євро.

Станом на 25 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,37 UAH/USD, щодо євро — 32,06 UAH/EUR.

Читайте також

Гривня падає закономірно. Експерт пояснив, що впливає на курс валюти

Чому гривня стрімко впала та яким буде курс. Відповідає економіст

Дорожчання долара пов'язане із "вербальною ескалацією" Росії — банкір про падіння гривні

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу