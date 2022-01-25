На Мадагаскарі через тропічний шторм загинули понад 30 людей

Через тропічний шторм, який вирує біля узбережжя південної частини Африки, у регіоні загинули щонайменше 37 людей.

Про це повідомляє BBC.

"Тропічний шторм викликав хаос у південній частині Африки, внаслідок чого загинули щонайменше 34 особи на Мадагаскарі та ще троє у Мозамбіку", — йдеться у повідомленні.

За даними видання, також більшості районів Малаві через негоду була відключена електроенергія.

При цьому влада Мадагаскару заявила, що через стихію без даху над головою лишились понад 65 тисяч мешканців країни. Окрім того, частину столиці Мадагаскару Антананаріву довелося евакуювати після того, як раптові повені зруйнували сотні будівель.

Ураган також зруйнував будинки, школи та лікарні у центральному та північному Мозамбіку. За даними ООН, у країні можуть постраждати до 500 тисяч людей.

Що відомо

У Греції в ніч на 25 січня рятувальники та військові евакуювали тисячі людей, які застрягли у своїх автомобілях на автомагістралі в Афінах після сильної снігової бурі.

Через снігопад у Туреччині українські туристи понад добу не можуть вилетіти до Києва. При цьому у турецькому місті Анталья в районі Мраморного моря вперше за 29 років випав сніг.

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