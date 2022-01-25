З Китаю до США: ужгородець розповів про роботу капітаном на кораблі

77 днів у морській подорожі — це найдовший маршрут капітана Дмитра Будинського. Чоловік проживає в Ужгороді. Кожні чотири місяці відправляється в далекі плавання на вантажному судні. Працював на українське, індійське та німецьке підприємства. Нині має договір із канадським перевізником.

Стати капітаном ужгородець Дмитро Будинський вирішив у дитинстві, коли його дядько, який працював на буксирі в Одесі, взяв його з ночівлею на судно. Чоловік уже 23 роки є штурманом.

Фото Дмитра Будинського

"Останні 15 років я працюю тільки на контейнеровозах, такі величезні. Довжина судна —366 метрів і ширина 48. Три судна виходить кілометр. Від нашого Пішоходного моста до Масарика можна тільки три судна поставити", — каже Дмитро Будинський.

Він відвідав майже вісімдесят країн світу. Розповідає: найдовша його подорож тривала одинадцять тижнів.

Фото Дмитра Будинського

"Наприклад, Китай через Панамський канал в Нью-Йорк. Туди судно йде з вантажем швидко, - за три тижні, а потім судно, як розвантажилось в Нью-Йорку, взяли пусті контейнери, воно їде дальше через Середземне море, через Суецький канал і знову в Китай, тобто є така лінія, яка веде судна навколо землі у навколосвітній подорожі, і ця подорож займає 77 днів, 11 тижнів", — розповів капітан.

Фото Дмитра Будинського

Дмитро Будинський каже: вважає свою роботу і цікавою, і небезпечною водночас.

"Велика перевага моєї роботи, що я ніколи не знаю, де я опинюся через місяць. Ми навіть не хочемо знати, який вантаж перевозимо, тому що судно бере 13 тисяч контейнерів, нам не треба знати. Ми перевозимо просто опломбовані ящики, опломбовані контейнери, які мають свою вагу, ми би хотіли більше про них нічого не знати. Моменти були, були шторми, були сомалійські пірати, в тому районі працювали, але слава Богу, вантаж не губили, люди не гинули — всі живі", — зазначив він.

Чоловіку зараз 46 років. Каже: планує працювати капітаном, поки дозволятиме здоров’я, але хоче мінімум до 65-ти. У вільний час Дмитро займається бігом. У черговЕ плавання на 4 місяці відправляється 26 січня.

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