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На Тернопільщині 35 шкіл призупинили навчання через захворюваність на COVID-19
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На Тернопільщині 35 шкіл призупинили навчання через захворюваність на COVID-19

Ростислав Фук
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На Тернопільщині 35 шкіл призупинили навчання через захворюваність на COVID-19 Суспільне Тернопіль

35 шкіл області призупинили навчання через захворюваність на COVID-19. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

За її словами, також 28 класів перейшли на дистанційне навчання. Нагадаємо, вчора під час позачергового засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій Ольга Хома розповіла, що на дистанційне навчання перейшли всі навчальні заклади Підгаєцької громади та школа в Борсуківській громаді.

Хома каже, на Тернопільщині COVID-19 підтвердили в 141 дитини та 69 педагогічних працівників.

Що відомо

  • Епідситуація на Тернопільщині: що кажуть в обласній комісії
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