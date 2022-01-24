"Замерзлі колеса": у Черкасах відбулись перегони на мотоциклах

Через лід, крижану трасу та острови. Так у Черкасах відбулися перегони на мотоциклах "Замерзлі колеса". Фестиваль традиційно проводять узимку, розповів Суспільному організатор Ашот Арушанов.
Ашот Арушанов розповів, що торік через карантин фестиваль він не відбувся. Цьогоріч мотолюбителі змагалися у чотирьох категоріях та мали чимшвидше здолати шість кіл.
Поганяти по зимових трасах зголосилося сорок учасників, решта – глядачі, розповів організатор. Всі з різних куточків України. Павло Тимошенко місцевий — з Черкас.
Він зазначив, що для категорії, в якій змагатиметься, його мотоцикл найбільш підходящий, та додав, що трасу оглянув і склав план:
"План завжди простий – доїхати цілим, неушкодженим, і доїхати. А все інше залежить від навику та удачі".
Як розповів Ашот Арушанов, для учасників підготували трасу в п’ять кілометрів із сюрпризами:
"Через острів по мосту теж проїжджали, вздовж Дніпра. Є траси складніші, є менш складні, але все терпимо".
Обов’язково умова фестивалю – колеса мають бути без шипів, додав організатор.
Когось відразу заносило на повороті у снігові замети, та і сама траса не з легких, зауважив учасник Олександр Сандаков:
"Максимальна кількість льоду, який вони ще й загладжують. І все це виходить дуже слизьким. Максимально слизько настільки, що важко навіть втриматися. Є такі підйоми, куди люди з шостого чи сьомого разу піднятися не можуть".
Деякі мотоцикли доводилось штовхати учотирьох. Через пагорби, гущавину, лід та замети. Трасу робили такою, аби водночас складно та цікаво було як учасникам, так і глядачам, додав Ашот Арушанов. За його словами, такими перегонами хотів згуртувати всіх любителів мотоспорту.
"Взимку, коли начебто всі сидять вдома – тут є така можливість і поганяти, і поспілкуватися, і шось нове дізнатись, і шось нове розказати іншим", — розповів організатор.
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