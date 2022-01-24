"Замерзлі колеса": у Черкасах відбулись перегони на мотоциклах

Через лід, крижану трасу та острови. Так у Черкасах відбулися перегони на мотоциклах "Замерзлі колеса". Фестиваль традиційно проводять узимку, розповів Суспільному організатор Ашот Арушанов.

Ашот Арушанов розповів, що торік через карантин фестиваль він не відбувся. Цьогоріч мотолюбителі змагалися у чотирьох категоріях та мали чимшвидше здолати шість кіл.

Поганяти по зимових трасах зголосилося сорок учасників, решта – глядачі, розповів організатор. Всі з різних куточків України. Павло Тимошенко місцевий — з Черкас.

Він зазначив, що для категорії, в якій змагатиметься, його мотоцикл найбільш підходящий, та додав, що трасу оглянув і склав план:

"План завжди простий – доїхати цілим, неушкодженим, і доїхати. А все інше залежить від навику та удачі".

Суспільне Черкаси Павло Тимошенко

Як розповів Ашот Арушанов, для учасників підготували трасу в п’ять кілометрів із сюрпризами:

"Через острів по мосту теж проїжджали, вздовж Дніпра. Є траси складніші, є менш складні, але все терпимо".

Обов’язково умова фестивалю – колеса мають бути без шипів, додав організатор.

Когось відразу заносило на повороті у снігові замети, та і сама траса не з легких, зауважив учасник Олександр Сандаков:

"Максимальна кількість льоду, який вони ще й загладжують. І все це виходить дуже слизьким. Максимально слизько настільки, що важко навіть втриматися. Є такі підйоми, куди люди з шостого чи сьомого разу піднятися не можуть".

Суспільне Черкаси

Деякі мотоцикли доводилось штовхати учотирьох. Через пагорби, гущавину, лід та замети. Трасу робили такою, аби водночас складно та цікаво було як учасникам, так і глядачам, додав Ашот Арушанов. За його словами, такими перегонами хотів згуртувати всіх любителів мотоспорту.

"Взимку, коли начебто всі сидять вдома – тут є така можливість і поганяти, і поспілкуватися, і шось нове дізнатись, і шось нове розказати іншим", — розповів організатор.

Суспільне Черкаси

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