Вакцинація від COVID-19: 1909 щеплень зробили 24 січня на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 1909 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.
Зазначається, що 839 жителів області зробили перше щеплення, 649 – два щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 888693 щеплення від COVID-19. Дві дози вакцини отримали 428063 людини.
Також 191 житель області отримав додаткову дозу вакцини та 3478 людей вже щеплені бустерною дозою.
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