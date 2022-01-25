Вакцинація від COVID-19: 1909 щеплень зробили 24 січня на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 1909 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 839 жителів області зробили перше щеплення, 649 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 888693 щеплення від COVID-19. Дві дози вакцини отримали 428063 людини.

Також 191 житель області отримав додаткову дозу вакцини та 3478 людей вже щеплені бустерною дозою.

Що відомо