COVID-19: на Хмельниччині виявили 579 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за 24 січня лабораторно підтвердили 579 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 304 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 10 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 1846 досліджень методом ПЛР, 159 – методом ІФА, 1191 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

362 – Хмельницький район;

101 – Шепетівський район;

116 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 8917 людей: 760 лікується стаціонарно, 8157 – амбулаторно. З них 1083 – діти, 272 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 42,5%. В лікарнях перебувають 760 хворих, 78 – з підозрою.

Станом на 12:00 годину 25 січня в Хмельницькій області зареєстровано 156103 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 9980 – діти, 6258 – медпрацівники. Одужали від хвороби 143731 людина (92,1% від підтверджених випадків), з них 8897 – діти, 5946 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3455 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 13.00:

Хмельницький район: всього випадків – 92639; з них лікуються – 4455; одужали – 86385; летальних – 1799

Шепетівський район: всього випадків – 29638; з них лікуються – 2338; одужали – 26580; летальних – 720

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 33826; з них лікуються – 2124; одужали – 30766; летальних – 936

Що відомо