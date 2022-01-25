У Хмельницькому збільшується кількість сімейних лікарів, які хворіють на коронавірусну інфекцію. Про це розповіла виконувачка обов’язків медичного директора центру медико-санітарної допомоги №1 Тетяна Ґалімова. За її словами, ситуація не критична. Як наразі триває прийом пацієнтів в амбулаторіях міста та чи є великі черги до сімейних лікарів, знає Суспільне.

Ірина сьогодні потрапити до свого сімейного лікаря не змогла. За словами дівчини, вона на лікарняному. Ірину перенаправили до іншої лікарки, Каже, в черзі довго не стояла. Додає: "В мене просто заболіло вухо, і я записалась до свого сімейного лікаря. Але він захворів, то мене направили до іншого. В принципі, черг великих не було".

Сімейна лікарка 6-ї амбулаторії, що у мікрорайоні Дубове, Валентина Гесаль розповідає: наразі пацієнтів тих лікарів, які хворіють, розподілили між колегами.

"Намагаємось розподіляти. Деколи доводиться і довше посидіти. Наприклад, в суботу з 9 до 14 чергуємо, а лікарі сиділи і до 15 години. Я сама приходила своєму пацієнту робила швидкий тест. Наша робота тут на прийомі не закінчується. Ми ввечері приходимо додому і починаємо отримувати результати досліджень ПЛР, починаємо пацієнтів обдзвонювати, починаємо вводити в медичну інформаційну систему", - каже лікарка.

Кількість пацієнтів, у яких виявляють коронавірусну інфекцію, у порівняні з минулим тижнем, виросла майже втричі, говорить Валентина Гесаль. Тих, хто скаржиться на гострі респіраторні інфекції, оглядають в окремому кабінеті з окремим входом, каже лікарка. "В нас в кожній амбулаторії є так званий ізолятор, де такі пацієнти оглядаються для того, щоб розмежувати потоки. Намагаємось їх не допускати в приміщення, де, можливо, хтось прийшов вакцинуватись, хтось прийшов, бо тиск підвищений", - пояснює Валентина Гесаль.

Наразі усі амбулаторії першого центру медико-санітарної допомоги працюють у звичному режимі, розповідає виконувачка обов’язків медичного директора закладу Тетяна Ґалімова. Тут із 90 сімейних лікарів у 12-ти діагностували ковід.

"Вже за сьогодні в нас три лікаря здали тест і три медсестри. Тобто, йде, все-таки, поширення дуже швидке. В нас хтось один з медсестер захворів і йде ланцюжок одразу на лікаря, на тих, хто по сусідству. Наші співробітники лікуються амбулаторно, перебіг в них йде легкий, але, все одно, 14 днів вони повинні пролікуватись", - каже Тетяна Ґалімова.

У амбулаторіях, які відносяться до центру №1, хворіє понад 50% лікарів. Тетяна Ґалімова розповідає, у яких саме: "Якщо взяти четверту амбулаторію, яка знаходиться в Ракове, там 5 лікарів в них працює, зараз є тільки два лікаря на прийомі. Одна медсестра в них хвора. Виходить, навантаження йде за трьох лікарів на тих двох лікарів. В раківській поліклініці в нас є дві амбулаторії. Якщо буде йти великий потік хворих, то будемо розвантажувати, допомагати, третя амбулаторія буде допомагати 4. Але, поки що, вони справляються. В Ружичній більша кількість сімейних лікарів, там в них теж два лікаря хворих, але, поки що, вони самі там справляються".

У центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 із 73-х сімейних лікарів хворіє на коронавірусну інфекцію три лікаря та ще три медсестри. Критичної ситуації немає, каже директорка закладу Людмила Головко. Та додає: "В зв’язку з тим, що наш колектив вакцинований на 100% двома дозами, ми маємо не такий великий ріст захворюваності серед медичного персоналу. І немає важких перебігів захворювання у тих, хто захворіли. Ми маємо на допомогу інтернів-лікарів, які підміняють нам і середній медичний персонал". За її словами, не вистачає лише персоналу для проведення ПЛР-досліджень.

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