На світлодіодні гірлянди, підвісні прикраси та наземні світлові конструкції, якими прикрасили Дніпро до новорічних свят, витратили понад 70 мільйонів гривень. Про це йдеться у відповіді на запит Суспільного, яку надіслала Дніпровська міськрада.

Згідно з інформацією, наданою департаментом благоустрою та інфраструктури, у 2021 році "Міськсвітло" купило 515 гірлянд, 934 підвісні прикраси та 110 наземних світлових конструкцій на суму 62,4 млн грн.

Вартість 529 світлодіодних гірлянд "Штора" та 10 світлових конструкцій "Люстра" по вул. Січових Стрільців, вул. Воскресенській, вул. Михайла Грушевського та вул. Харківській склала майже 9,1 млн грн.

Окрім того, на послуги з монтажу ілюмінаційного обладнання, світлоконструкцій та прикрас на площі Європейській витратили пів мільйона гривень. 33 наземні світлові конструкції, 15 кілометрів гірлянд та 20-метрова ялинка з декораціями обійшлися у 17 млн грн.

Зазначається, що декоративне обладнання, яке встановлювали у 2020-му, у 2021 році змонтували на бульварній частині по проспекту Яворницького, на фасадах будинків і деревах на площі Героїв Майдану та встановили штучну ялинку у сквері Прибережному.

Напередодні новорічних свят громадський активіст Денис Селін прокоментував Суспільному, що ціни у тендерах на закупівлю новорічних прикрас та ілюмінації, які оголошувала міськрада, завищені. Взяти хоча б світлодіодні конструкції "Місяць" та "Олень", встановлені на площі Європейській, сукупна вартість яких склала 700 тис. грн.

"Я шукав різних оленів, великих. Найбільший олень, якого я знайшов, десь 2 на 3 метри, він коштує 70 тисяч гривень. Тобто у тендерах ціни значно вищі. Майже на всьому, те, що я дивився, завищена ціна на 50-100%", – сказав Денис Селін.

Втім, за встановленням новорічних прикрас та гірлянд слідує ще й їхній демонтаж. Згідно з тендером на надання послуг з демонтажу ілюмінаційного обладнання, світлових новорічних конструкцій та прикрас у сквері Прибережний, який виграла фізична особа-підприємець Євгенія Чемериченко, їхня вартість – 1, 2 млн грн.

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