Обласні центри України витратили з бюджету загалом 131 мільйон гривень на встановлення головних ялинок, прикрашання новорічно-різдвяних локацій і святкові заходи. Про це повідомляють Dozorro і Transparency International Ukraine, виходячи з витрат міст у системі Prozorro.

Найбільше на святкування витратило Дніпро — понад 70 мільйонів гривень. Це більш ніж половина бюджетних коштів, витрачених разом рештою обласних центрів.

Друге за витратами — Запоріжжя. Місто провело лише три закупівлі, але заплатило 10,5 мільйонів гривень. Третє — Харків. Місто витратило менше 9 мільйонів гривень: ялинку встановили стару, закуповували прикраси й ілюмінацію для оздоблення двох святкових площ і центрального парку.

У середньому міста витрачали на новорічно-різдвяні святкування по кілька мільйонів гривень.

Найменше на святкування у Prozorro витратили в Чернігові — 77 тисяч гривень — і Тернополі — 88,7 тисяч гривень. У Чернігові за ці кошти придбали і ялинку, і прикраси, в Тернополі — різне оздоблення. В Івано-Франківську міська рада взагалі не проводила новорічних закупівель у Prozorro, повідомляють у Transparency International Ukraine.

Столиця цьогоріч на свято витратила з бюджету приблизно 5 мільйонів гривень.

Фото: Dozorro

Що відомо

Запорізька ялинка увійшла до ТОП-10 в Україні. Її можуть визнати найгарнішою.

Головна ялинка Дніпра увійшла до ТОП-10 ялинок обласних центрів України.

Новорічна ялинка Херсона увійшла до ТОП-10 ялинок України.

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