У Червонограді на річці Західний Буг загинуло чотири лебеді. Місцеві рятувальники кажуть, усе через шкідливу їжу, якою підгодовують їх люди. Вони просять не годувати птахів хлібом, адже він є небезпечним для лебедів.

Щороку у Червоноград на річку Західний Буг прилітає від 200 до 300 лебедів. Тут вони зимують. На зимівлю птахи прилітають до підвісного мосту через річку Західний Буг. Подивитись на них приходять місцеві і приносять з собою їжу, підгодовувати птахів.

"Лебеді на мілководді можуть дістати собі харчі самі. А люди в нас допомагають, тому що переживають за них і приносять хліба. Хліб для них — отрута, тому, що він розкладається в шлунку, починається загноєння, вони хворіють і гинуть", — каже працівниця Червоноградської рятувальної станції Світлана Вергун.

Суспільне Львів "Хліб для них — отрута". На Львівщині поблизу Червонограда загинуло чотири лебеді

За її словами, особливо це небезпечно для молодих птахів, які ще не навчилися роздобувати їжу самостійно.

"Вішаємо оголошення, попереджаємо людей, щоб не годували хлібом. Дістали цього року двох лебедів, ще двоє поплили далі вниз по течії, не догнали мотором", — каже працівник Червоноградської рятувальної станції Андрій Вергун.

Суспільне Львів "Хліб для них — отрута". На Львівщині поблизу Червонограда загинуло чотири лебеді

Подружжя Зінаїда і Володимир Василенко рік тому переїхали до Червонограда і тепер чи не щодня приходять до річки подивитися на лебедів. Про те, що їх не можна годувати хлібом — знають.

"Ми частенько приходимо з чоловіком і дивимося на цю красу. Дуже гарно і це така терапія. І бачимо, зараз канікули вже закінчились, а коли були шкільні канікули, тут було дуже багато дітей з батьками і вони їх годували. В основному зерном, хлібом мало хто", — каже Зінаїда Василенко.

Суспільне Львів "Хліб для них — отрута". На Львівщині поблизу Червонограда загинуло чотири лебеді

Рятувальники кажуть, підгодовувати лебедів потрібно лише, коли температура повітря опускаються до мінус 15 градусів. Тоді лебедям можна приносити зерно, овочі, але не хліб.

"Можна для годування давати будь-яке пшоно, пшеницю, крупу кукурудзяну, навіть дрібно порізану моркву, капусту, буряк, варену картоплю", — розповідає працівниця Червоноградської рятувальної станції Світлана Вергун.

Також рятувальники просять людей одразу звертатись до них, якщо вони помітять хворого лебедя.

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