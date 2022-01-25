25 січня у Житомирі представили всеукраїнський проєкт "Починай діяти" для людей, котрі постраждали від насильства. 40 жінок навчали конфліктології, наданню домедичної допомоги та самообороні. Про це Суспільному розповіла заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ольга Ревук.

За її словами, на проєкт "Починай діяти" з бюджету грошей не виділяли.

"Ніяких бюджетних коштів, все на волонтерських засадах, – каже Ольга Ревук. – Самооборона є важливою для будь-якої людини і тим більше для тих, хто постраждав від домашнього насильства. Щодо конфліктології, то теж важливо знати, як поводити себе у конфліктних ситуаціях. Крім того, домедична допомога корисна кожному і тим більше таким людям. Ось чому ми обрали саме ці три напрямки".

Фото: Суспільне Житомир Ольга Ревук

Фото: Суспільне Житомир

Окрім лекцій з конфліктології та першої домедичної допомоги, жінкам, котрі відвідали курс, показали прийоми рукопашного бою, які допоможуть вивільнитися від нападника. Тренерка Лілія Павлюк каже, що деякі з цих прийомів можна виконати без фізичної підготовки.

"Є такі прийоми, на які взагалі непотрібно зусиль, – каже Лілія Павлюк. – Навіть, якщо проти вас буде великий кремезний чоловік, то ви його зробите, якщо будете робити все технічно та знати, як робити це правильно".

Фото: Суспільне Житомир Лілія Павлюк

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянка Наталія Головень прийшла на курс "Починай діяти", аби дізнатися, як поводити себе у конфліктних ситуаціях. Вона каже, що серед її знайомих є жінки, котрі зазнали домашнього насильства.

"Дуже багато конфліктів часто вирішуються шляхом насильства, – каже Наталія Головень. – Не діалог у людей, а насильство. Тут я ознайомилася з прийомами фізичного захисту. Для жінки це є важливим. Я прийду і розкажу своїм подружкам, що корисного я дізналася".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Головень

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

25 січня курс відвідали чотири десятки жінок, які постраждали від домашнього насильства. На камеру розповідати про випадки застосування проти них насильства жінки відмовилися.

"На майстер-клас прийшли не лише жінки, які постраждали від домашнього насильства, а й також жінки та чоловіки, які хочуть дізнатися, як запобігти домашньому насильству, – каже начальниця сектору протидії домашньому насильству районного управління поліції Марія Зуб. – Психологічне насильство нині більш поширене, ніж фізичне насильство".

Фото: Суспільне Житомир Марія Зуб

Фото: Суспільне Житомир

Ольга Ревук зауважила, що проєкт "Починай діяти" буде представлений і в інших містах України.

Фото: Суспільне Житомир

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