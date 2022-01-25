25 січня у Житомирі представили всеукраїнський проєкт "Починай діяти" для людей, котрі постраждали від насильства. 40 жінок навчали конфліктології, наданню домедичної допомоги та самообороні. Про це Суспільному розповіла заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ольга Ревук.
За її словами, на проєкт "Починай діяти" з бюджету грошей не виділяли.
"Ніяких бюджетних коштів, все на волонтерських засадах, – каже Ольга Ревук. – Самооборона є важливою для будь-якої людини і тим більше для тих, хто постраждав від домашнього насильства. Щодо конфліктології, то теж важливо знати, як поводити себе у конфліктних ситуаціях. Крім того, домедична допомога корисна кожному і тим більше таким людям. Ось чому ми обрали саме ці три напрямки".
Окрім лекцій з конфліктології та першої домедичної допомоги, жінкам, котрі відвідали курс, показали прийоми рукопашного бою, які допоможуть вивільнитися від нападника. Тренерка Лілія Павлюк каже, що деякі з цих прийомів можна виконати без фізичної підготовки.
"Є такі прийоми, на які взагалі непотрібно зусиль, – каже Лілія Павлюк. – Навіть, якщо проти вас буде великий кремезний чоловік, то ви його зробите, якщо будете робити все технічно та знати, як робити це правильно".
Житомирянка Наталія Головень прийшла на курс "Починай діяти", аби дізнатися, як поводити себе у конфліктних ситуаціях. Вона каже, що серед її знайомих є жінки, котрі зазнали домашнього насильства.
"Дуже багато конфліктів часто вирішуються шляхом насильства, – каже Наталія Головень. – Не діалог у людей, а насильство. Тут я ознайомилася з прийомами фізичного захисту. Для жінки це є важливим. Я прийду і розкажу своїм подружкам, що корисного я дізналася".
25 січня курс відвідали чотири десятки жінок, які постраждали від домашнього насильства. На камеру розповідати про випадки застосування проти них насильства жінки відмовилися.
"На майстер-клас прийшли не лише жінки, які постраждали від домашнього насильства, а й також жінки та чоловіки, які хочуть дізнатися, як запобігти домашньому насильству, – каже начальниця сектору протидії домашньому насильству районного управління поліції Марія Зуб. – Психологічне насильство нині більш поширене, ніж фізичне насильство".
Ольга Ревук зауважила, що проєкт "Починай діяти" буде представлений і в інших містах України.
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