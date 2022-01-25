Мелітопольські школи охоронятимуть нацгвардійці

Через те що в Запорізькій області почастішали випадки псевдомінувань навчальних закладів, із 26 січня на вулицях та поблизу шкіл у Мелітополі патрулюватимуть військовослужбовці.

Про це повідомляє пресслужба Мелітопольської міськради.

Службу з охорони громадського порядку будуть здійснювати військові другого патрульного батальйону військової частини 3033. Вони патрулюватимуть по буднях із сьомої ранку до першої години дня.

Як розповів Суспільному т.в. о. заступника командира зазначеного батальйону Олександр Горін, під час патрулювання військові користуються законом України "Про поліцію". Подібне патрулювання передбачає перевірку документів, але наразі її проводити не планують.

Нацгвардійці будуть патрулювати біля та навколо шкіл і слідкувати за порядком. Якщо ж надійде повідомлення про мінування, правоохоронці мають оточити навчальний заклад.

Олександр Горін також уточнив, що наразі в Мелітополі таких повідомлень не було, а охоронні заходи ввели, щоб запобігати можливим випадкам. За його словами патрулювання триватимуть до особистого розпорядження командира військової частини 3033.

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