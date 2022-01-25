25 січня в Запоріжжі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерини Третинко.

"Пів години тому нам повідомили, що у Вознесенівському районі заміновано Електротехнічний коледж та всі школи міста. Перевірка у навчальних закладах вже ведеться", - розповіли у поліції.

Як раніше повідомляло Суспільне, 24 січня на електронну адресу кол-центру СБУ надійшло повідомлення про мінування у Запоріжжі всіх навчальних закладів. Були евакуйовані учні та персонал у 120 закладах загальної середньої освіти, 120 закладах дошкільної освіти, 24 підрозділах дошкільної освіти при школах та 13 закладах позашкільної освіти.

Перевірку всіх навчальних закладів співробітники поліції завершили близько п'ятої години ранку, вибухонебезпечних предметів не виявили.

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