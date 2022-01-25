Чотири кримінальних провадження відкриті по об`єктах Великого будівництва, які реалізуються на Херсонщині. Про це під час пресконференції "Результати "Великого будівництва" на Херсонщині 2021 року" сказав заступник голови облдержадміністрації Едуард Науменко.

Тривають розслідування та експертизи у трьох справах – ремонт обласного палацу культури, Новозбур`ївського навчального закладу та амбулаторії у Великих Копанях. В одній зі справ повідомлено про підозру, розповіла Суспільному головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анна Чернявська.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з товариств з обмеженої відповідальністю. Чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні капітального ремонту дороги Нижні Торгаї-Агаймани заволодів майже двома млн гривень", - говорить Анна Чернявська.

За словами голови облдержадміністрації Геннадія Лагути, за 2021 рік на Херсонщині реалізовані 13 об`єктів в рамках програми "Велике будівництво", стільки і були заплановані. Говорить, Херсонщина по "ВелБуду" - у десятці областей, але влада ставить цього року для себе більш амбітні плани.

За рік в Україні реалізували 115 проєктів у галузі освіти, з них 3 – на Херсонщині. У Каланчаку реконструювали школу, відремонтували дитячий садок №5 у Херсоні та ясла-сад в Іванівці. Збудували ЦНАП у Новій Каховці, реконструювали приймальне відділення у Бериславській лікарні та звели 4 сільські амбулаторії. В рамках "Великого будівництва" реконструювали злітно-посадкову смугу у Херсонському аеропорту. Торік оновили два аеропорти в Україні. Окрім Херсона, роботи велись в Ужгороді, сказав Геннадій Лагута.

"Злітно-посадкову смугу подовжено до 2 тисяч 600 метрів, розширено до 60 метрів. Разом із новою злітно-посадковою смугою Херсонський аеропорт отримає можливість приймати літаки Боїнг 737, 800, 900", - каже Геннадій Лагута.

За словами Геннадія Лагути, на херсонському довгобуді, який також увійшов до програми "Велике будівництво" – шляхопроводі ХБК-Таврійський призупинені роботи не тільки через погодні умови. Як розповів голова Херсонської державної адміністрації, в одноосібному порядку договір з підрядником розірвали. В лютому сподівається, буде новий міжнародний тендер. Після цього новий переможець буде добудовувати шляхопровід.

Геннадій Лагута сказав, що угоду розірвали через недотримання термінів виконання робіт. Суспільне намагалось зв’язатися з підрядником. Телефони, вказані на сайті, не відповідають. Редакція відправила листа на електронну пошту. Відповідь буде оприлюднена, щойно отримаємо відповідь. На зведення мостопереходу вже витрачено 700 млн гривень, ще стільки ж потрібно для завершення будівництва, говорить Едуард Науменко.

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