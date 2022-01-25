Другий день без газу залишається село Нехаївка Коропської громади. 24 січня близько 9 години ранку електрики пошкодили газопровід – бурили землю для встановлення електроопори. Про це Суспільному повідомив староста Сергій Саводченко.

"Приїхала газова служба відключила всіх абонентів. У нас їх 222. Там зовсім невеличке пошкодження, але ж ці бюрократичні перепони. У більшості людей, хто користувалися газом, все ж таки залишилось пічне опалення. Це ж не тиждень без газу, а тільки другий день, тому люди розуміють ситуацію", – сказав він.

Як розповіла речниця "Чернігівгазу" Ольга Конопацька-Плєхова, пошкоджену ділянку труби розкопали, підготували обладнання для ремонту. Але тепер газовики чекають, поки температура повітря підніметься вище 0 градусів, такі технологічні вимоги.

Наразі, за словами старости, у Нехаївці 8 градусів морозу.

"Зварювальні роботи на поліетиленових газопроводах можуть проводитись за температури навколишнього середовища не нижче 0 градусів. Тому працівники "Чернігівгаз" моніторять температурні показники, аби при оптимально допустимому підвищенні температури провести зварювальні роботи, та розглядають додаткові можливості їх проведення за дійсних погодних умов", – сказала Ольга Конопацька-Плєхова.

Термінів, коли газопостачання села буде відновлене, речниця не називає:

"Там зараз знаходиться наша техніка, наші фахівці. Ми робимо все від нас залежне для того, аби якомога швидше відновити газопостачання".

Деталі — у відео:

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