На Новгород-Сіверщині через вибух котла загинув чоловік та травмувалася жінка

24 січня близько 6:13 у селі Кути Другі Новгород-Сіверського району на вулиці Заводській (на території філії Ірванцівського торфозаводу) стався вибух твердопаливного котла. Інформацію Суспільному підтвердив речник ДСНС області Олександр Івченко.

За його словами, загинув кочегар 1961 року народження. Також травмувалася жінка 1964 року народження.

"Підрозділи ДСНС не залучалися, пожежі не було. Нині на місці працюють слідчі. Причина встановлюється", – сказав Олександр Івченко.

Як розповіла Суспільному речниця поліції області Наталія Слабеняк, 60-річний кочегар загинув на місці. Жінка, що також перебувала у приміщенні котельні, травмувалася та була госпіталізована.

Поліція з’ясовує всі обставини та причини події в рамках провадження, відкритого за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки). Її санкція передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ФОТО: Національна поліція у Чернігівській області Вибух котла

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