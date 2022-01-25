У Дніпрі встановили дві камери автоматичної фото- та відеофіксації перевищення швидкості, повідомляють з місця події журналісти Суспільного Дніпро.

Першу камеру поставили на Набережній Заводській, 64, другу – на Набережній Перемоги (у районі Селянського узвозу). Це місця найбільшої кількості дорожньо-транспортних пригод.

За словами директорки комунального підприємства «Інфо-рада-Дніпро» міськради Альони Чуєвої, камери фіксації купили за гроші з міського бюджету в рамках муніципальної програми «Безпечне місто».

Що робитимуть камери

Камери можуть автоматично вимірювати швидкість руху, розпізнавати та фіксувати номери автівок, які перетинають зону контролю. Упродовж місяця прилади працюватимуть у тестовому режимі й фіксуватимуть порушення, але адміністративні штрафи за це водіям ще не надходитимуть. Пізніше будуть штрафувати.

"Зафіксовану інформацію отримуватиме Національна поліція і відповідно водіїв-порушників притягатиме до адміністративної відповідальності", — розповіла Альона Чуєва.

Усього, за її словами, у місті планують встановити 31 камеру автоматичної фіксацій перевищення швидкості.

Як оскаржити – коментар юриста

Адвокат В’ячеслав Шестіріков каже: аби в Україні сформувалася судова практика щодо оскарження штрафів, накладених таким чином, потрібен час, бо запуск цієї системи стартував лише рік тому. Однак, каже, є судові прецеденти щодо використання лазерних приладів для фіксації швидкості, на які спиратимуться судді.

"Дуже багато було скасованих постанов, з огляду на те, що камера не проходила державну перевірку. Великої практики поки що значної в масштабах України щодо таких камер стаціонарних, які зараз запрацюють дійсно в автоматичному режимі, поки що ще немає", сказав він.

Він також пояснив, що штраф накладатимуть не на людину, яка керує автомобілем, а на власника транспортного засобу.

Як сказав адвокат, державні номерні знаки автівок часто викрадають. У такому разі, радить В’ячеслав Шестіріков, треба звертатися до правоохоронних органів та до суду, оскаржуючи штраф. Також автівка може бути добровільно передана іншій особі. Однак, через наявність в реєстрі інформації лише про офіційного власника, штрафуватимуть саме її.

Дізнатися про наявність таких штрафів, порадив він, можна за допомогою онлайн-сервісу перевірки адміністративних правопорушень та у застосунку "Дія".

Що відомо

За даними заступника директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту міської ради Дмитра Редьки, що 2021 року в місті підрозділи поліції зареєстрували понад 8 тисяч дорожньо-транспортних пригод, з них майже половина сталася через перевищення встановленої швидкості руху.

Також за рік в місті задокументували близько 18 тисяч порушень швидкісного режиму.

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