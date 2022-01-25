На Дніпропетровщині рятувальники витягли легковий автомобіль, який застряг на залізничних коліях. Про це йдеться на сайті обласного управління ДСНС.

Подія трапилася ввечері 24 січня поблизу селища Червоногригорівка Нікопольського району.

Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля "Skoda" вирішив переїхати залізничну колію та застряг. Чому він так зробив - чоловік не пояснив.

Надзвичайникам довелось призупинити на короткий термін часу рух електрички, щоб витягти легковик та уникнути зіткнення.

ДСНС Дніпропетровщини Авто витягли за допомогою лебідки від пожежного автомобіля

За допомогою стаціонарної лебідки від пожежного автомобіля транспортний засіб витягли на узбіччя. Рух електропоїздів відновили.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

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