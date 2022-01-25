Сніг та ожеледь. Хто в Миколаєві має прибирати тротуари

Загальна довжина тротуарів у місті Миколаєві складає 472 кілометри. Найбільш протяжні пішохідні доріжки в Інгульському районі — 174 кілометри. Тротуари належать до об'єктів міського благоустрою, за їх утриманням повинні слідкувати адміністрації районів та департамент житлово-комунального господарства (ЖКГ) Миколаївської міської ради.

Про це йдеться у відповідях районних державних адміністрацій міста Миколаєва на запити кореспондентів Суспільного.

"Тротуари залишаються проблемною ділянкою. Для догляду залучаємо керуючі компанії, частину тротуарів обслуговує управління ЖКГ, частину — райдержадміністрації. Це лише ті ділянки, де є велика прохідність людей", — розповів заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Тротуар біля школи №61, Центральний район

За стан тротуарів, що розташовані поблизу будівель, відповідно до правил благоустрою, відповідають власники, у тому числі й індивідуальної забудови, об'єктів торгівлі, автозаправних станцій тощо. Контролюють виконання робіт районні державні адміністрації.

"Права за контролем якості стану прилеглих територій є і в адміністрацій районів, і у департаменту антикорупційного, який також займається контролем за благоустроєм міста", — сказав Юрій Степанець.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Зупинка громадського транспорту у Заводському районі

Як розповів голова правління об'єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) "Водопровідна-3" Іван Харитонов, кожне ОСББ у зимовий період розв'язує проблеми з утриманням прибудинкової території та тротуарів самостійно.

"Пісок для посипання запасли при будівництві сусіднього дому ще два роки тому. Для зберігання використовуємо одну зі сміттєвих камер будинку. Сніг прибирає двірничка, яка за домовленістю залучає когось з родичів та отримує за це додаткову платню", — сказав Іван Харитонов.

За словами Юрія Степанця, аби виправити ситуацію, місто переходить до концепції створення комунального підприємства (КП) "Миколаївські парки", які приймуть на баланс тротуари.

"Підприємство буде закуповувати техніку, у тому числі так званої малої механізації. 26 січня на виконком винесуть повний перелік всіх зелених зон міста, аби закріпити їх за КП "Миколаївські парки", також у ці зелені зони повинні увійти й міські тротуари", — сказав Юрій Степанець.

Як розповів Юрій Степанець, у міськраді планують збільшити штат департаменту контролю за благоустроєм за рахунок нових інспекторів, які слідкуватимуть за чистотою у місті. Відповідні зміни у структурі міськради, зі слів Степанця, анонсував міський голова Олександр Сєнкевич.

Що відомо

Відповідно до статті 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, передбачають штраф: для громадян від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, підприємців — від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі неодноразових порушень "Правил благоустрою утримання території м. Миколаєва" суб’єктами господарювання, надається мотивоване подання до відділу організації торговельної діяльності, роботи ринків та комплексів торговельних павільйонів щодо вилучення дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, виробничих цехів, ринків та комплексів торговельних павільйонів на території м. Миколаєва.

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