Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок у штаті

Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок, заявивши, що чинна губернаторка Кетлін Хокул перевищила свої повноваження, нав’язуючи правило, яке повинно було бути ухвалене законодавчим органом штату.
Зокрема, в ході розгляду стало відомо, що законодавчий орган штату у 2021 році обмежив можливість будь-якого губернатора видавати укази, такі як вимога носити маски, на тлі оголошеного надзвичайного стану, передає Reuters.
"Ми категорично не згодні з цим рішенням, і ми використаємо усі можливості, щоб негайно його скасувати", — заявила у відповідь губернаторка.
До цього рішення вимоги штату Нью-Йорк, де проживає близько 20 мільйонів людей, включали носіння масок у школах, у громадському транспорті та інших громадських приміщеннях.
Хокул оголосила надзвичайний стан у штаті майже відразу після того, як 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я назвала Омікрон "штамом занепокоєння".
Що відомо
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.
Читайте також
Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"
Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати
Четверта доза вакцини проти COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!