logo logo
Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок у штаті
СШАКОРОНАВІРУСМедицинаСвіт

Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок у штаті

Олександра Комісарова
·
Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок у штаті Фото: Getty Images

Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок, заявивши, що чинна губернаторка Кетлін Хокул перевищила свої повноваження, нав’язуючи правило, яке повинно було бути ухвалене законодавчим органом штату.

Зокрема, в ході розгляду стало відомо, що законодавчий орган штату у 2021 році обмежив можливість будь-якого губернатора видавати укази, такі як вимога носити маски, на тлі оголошеного надзвичайного стану, передає Reuters.

"Ми категорично не згодні з цим рішенням, і ми використаємо усі можливості, щоб негайно його скасувати", — заявила у відповідь губернаторка.

До цього рішення вимоги штату Нью-Йорк, де проживає близько 20 мільйонів людей, включали носіння масок у школах, у громадському транспорті та інших громадських приміщеннях.

Хокул оголосила надзвичайний стан у штаті майже відразу після того, як 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я назвала Омікрон "штамом занепокоєння".

Що відомо

  • Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.

Читайте також

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

Четверта доза вакцини проти COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди