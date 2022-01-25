Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок у штаті

Суд Нью-Йорка скасував обов'язкове носіння масок, заявивши, що чинна губернаторка Кетлін Хокул перевищила свої повноваження, нав’язуючи правило, яке повинно було бути ухвалене законодавчим органом штату.

Зокрема, в ході розгляду стало відомо, що законодавчий орган штату у 2021 році обмежив можливість будь-якого губернатора видавати укази, такі як вимога носити маски, на тлі оголошеного надзвичайного стану, передає Reuters.

"Ми категорично не згодні з цим рішенням, і ми використаємо усі можливості, щоб негайно його скасувати", — заявила у відповідь губернаторка.

До цього рішення вимоги штату Нью-Йорк, де проживає близько 20 мільйонів людей, включали носіння масок у школах, у громадському транспорті та інших громадських приміщеннях.

Хокул оголосила надзвичайний стан у штаті майже відразу після того, як 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я назвала Омікрон "штамом занепокоєння".

Що відомо

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.

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