Черкащани можуть придбати ліки за "ковідну" тисячу гривень

З 24 січня українці, старші 60 років, зможуть витратити тисячу гривень, отриману у межах програми "єПідтримка" за вакцинацію проти коронавірусу, на придбання ліків в аптеках. Розповів керівник відділу з питань цифрового розвитку Дмитро Хулап.

Черкащанин Микола Левченко купив ліки за гроші з "єПідтримки". Розрахувався смартфоном. За його словами, самостійно встановив додаток "Дія" і отримав гроші.

"Складного там нічого немає, якщо трішечки володієш комп'ютером", — розповів чоловік.

Пан Микола додав, що свою тисячу планує витратити на пігулки.

"Сьогодні купив те, що мені зараз необхідно, а так планую таблетки різні придбати. Мені вже 65 років, уже є деякі відхилення у здоров'ї", — додав Микола Левченко.

Суспільне Черкаси Світлана Харченко

Черкащанка Світлана Харченко придбала ліки власним коштом. Жінка хоч ковідну тисячу має, але витратити її не може.

"Я прийшла в аптеку для того, аби купити ліки, які я купляю щомісяця. І коли я звернулася, мені сказали, що потрібна карточка, карточки я не маю і телефон у мене не адаптований, щоб розрахуватися ним", — зауважила жінка.

Як пояснила завідувачка аптеки Наталія Демченко, за електронні гроші не можна придбати медичні прилади, косметичні засоби та дієтичні добавки.

"Відпускати ми можемо за цими картками лише лікарські засоби вітчизняного та імпортного виробництва, які відпускаються за рецептом лікаря та без рецепта", — пояснила пані Наталія.

Суспільне Черкаси

Пані Наталія додала, що такою послугою можуть скористатися лише українці старші 60 років.

"Сьогодні ми спробували здійснити таку оплату через термінал. Дійсно, коли людина, яка не має 60 років, оплатити покупку не змогла. А людина, яка має 60 років – її картка спрацьовує".

Якщо ви оформили електронну картку, але не можете розрахуватися телефоном – зверніться до банку, прокоментував керівник відділу з питань цифрового розвитку Дмитро Хулап.

"Можна оформити в банках-партнерах фізичну картку. Наразі два банки вже видають пластикові картки".

Суспільне Черкаси Дмитро Хулап

Дмитро додав, якщо обраний вами банк не видає картку – можна замовити ліки через інтернет. А вже з третього кварталу 2022 року буде запропоновано механізм нарахування тисячі громадянам, які не мають смартфона та додатку "Дія".

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