Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру майстрові лісу одного з лісництв державного підприємства "Кутське лісове господарство" на Івано-Франківщині. Ймовірно, він допустив незаконну рубку лісу, що завдала природі шкоди на 542 тис. грн.
Про це Суспільному розповіла прессекретарка обласної прокуратури Іванна Федик.
"Слідчі оголосили про підозру майстру лісу за неналежне виконання службових обов'язків, яке завдало тяжкої шкоди державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Він допустив на території лісу незаконну рубку дерев, яка завдала збитків природі на 542 тис. грн", — сказала Іванна Федик.
Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до трьох років ув'язнення.
Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.
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