Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівнику Івано-Франківської митниці. Ймовірно, він звільнив підприємця від сплати податку за митне оформлення сонячних батарей на понад 250 тис. грн.
Про це Суспільному повідомила прессекретарка територіального управління ДБР у Львові Тетяна Муравель.
"Працівники Державного бюро розслідувань у Львові підозрюють інспектора одного з відділів митного оформлення Івано-Франківської митниці у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України). Він незаконно звільнив від сплати податку приватного підприємця", — сказала Тетяна Муравель.
З її слів, слідчі з'ясували, що навесні 2020 року митник неправильно застосував преференціїПереваги, пільги, надані окремим державам, підприємствам, організаціям для підтримки певних видів діяльності та код розрахунку під час митного оформлення сонячних батарей. Через це їхній імпортер не сплатив до державного бюджету податок на понад 254 тис. грн.
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21 грудня співробітники Служби безпеки України викрили схему вимагання грошей з оптових експортерів української продукції до країн Європейського Союзу. Її організував керівник регіональної митниці в Івано-Франківській області.
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